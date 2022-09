Laver Cup 2022 | Tiafoe rimonta Tsitsipas e regala la prima vittoria al Team World

(Di domenica 25 settembre 2022) Ilcompleta una clamorosanella terza ed ultima giornata e vince laCup. Finisce 13-8 per la squadra capitanata da John McEnroe e decisiva è stata ladi Francescontro Stefanos. L’americano si è imposto con il punteggio di 1-6 7-6 10-8 al super tie-break dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. A Tstisipas non bastano 12 ace ed il 78% di punti conquistati con laed il 65% con la seconda. Tstisipas ha chiuso anche con 35 vincenti contro i 25 dell’americano, che ha comunque ribaltato la partita dopo un primo set davvero molto negativo. Il primo set è un monologo del greco.è praticamente perfetto ed in appena 21 minuti rifila un perentorio 6-1 ...

Giornata storica in, dove trionfa per la prima volta il Mondo, che batte l'Europa 13 - 8. Decisivo il successo di Tiafoe contro Tsitsipas. In precedenza Murray e Berrettini avevano perso al super tie - break ...IL RITORNO DI NOLE IN ESCLUSIVA " Dopo la, Djokovic è pronto a tornare ufficialmente nel tour. Il 35enne di Belgrado sarà la prima forza del tabellone del Tel Aviv Open, ATP 250 che ...Il direttore commenta le critiche al doppio statunitense: "Chi ha inventato la Laver cup è stato un genio. Oggi si può dirlo. È invece populista, anche Adriano Panatta, che dà di trogloditi a Tiafoe e ...