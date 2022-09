Lautaro e Dybala | leadership pesanti

internewsit : Jacobelli: «Lautaro Martinez ricaricato dopo l'Argentina! Pronto a sfidare Dybala» - - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ???? #Dybala-#Lautaro, antipasto di #InterRoma in #Argentina ?? #Lukaku giura fedeltà,… - internewsit : Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez-Dybala, braccio di ferro Inter-Roma - - FcInterNewsit : Prima CdS - Lautaro-Dybala, è braccio di ferro. Inter-Roma, il derby degli argentini -

Fcinternews.it

si ritrovano l'uno con l'altro nella loro amatissima Argentina, consapevoli di quanto l'uno e l'altro siano importanti per l'Inter e per la Roma. A secco da un mese in nerazzurro - e ...In alto il braccio di ferro tutto argentino traMartinez ecol prossimo Inter - Roma, mentre in basso tocca a Cristiano Ronaldo, con lo scontro shock di ieri sera col Portogallo. Non ... Prima CdS - Lautaro-Dybala, è braccio di ferro. Inter-Roma, il derby degli argentini Momento d'oro per i giocatori del Napoli. Dopo l'impresa di San Siro e il primato in classifica, i calciatori partenopei si rendono protagonisti anche in Nazionale. Intanto c'è chi lancia segnali al p ...Tutti e due sono campioni del Sudamerica. Tutti e due vogliono andare al mondiale. Per Lautaro (39 presenze e 21 gol con l’Albiceleste), sarebbe il primo; per Dybala (34 presenze e 3 gol, l’ultimo all ...