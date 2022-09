Lascia 3mila euro di mancia a una cameriera | poi ci ripensa e chiede la restituzione dei soldi | il titolare si rifiuta e finiscono in tribunale

(Di domenica 25 settembre 2022) Prima ha compiuto un nobile gesto,ndo allaunadi quasidollari per un pasto che gliene era costati 13. Poi ci hato e ha chiesto ladella somma. Troppo tardi. Ildel locale glielo ha negato e il confronto potrebbe spostarsi in aula giudiziaria. Ma andiamo con ordine. Circa tre mesi fa, Mariana Lambert,all’Alfredo’s Cafè a Scranton (Pennsylvania), aveva ricevuto l’esorbitante cifra. Il gesto del ricco cliente, Eric Smith, era stato incoraggiato – a suo dire – da un movimento online chiamato ‘Tips for Jesus’. Ricevuta la notizia dell’enorme somma di denaro, la donna era rimasta incredula. Più tardi, però, il pagamento era andato a buon fine, mandando al settimo cielo la dipendente del ...

Prima ha fatto il gesto 'memorabile', lasciando alla cameriera una mancia di quasidollari per un pasto che gliene era costati appena 13. Poi il ripensamento. E ha chiesto che la somma gli fosse restituita. Ma a questo punto tra il cliente e la cameriera si è messo il titolare ...