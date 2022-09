L’agente di Meret | «Erano due anni che chiedevamo solo tranquillità e tempo per trovare stabilità»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 settembre 2022)di Alex, Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com dal Festival dello Sport di Trento. “Il campionato di Serie A è un campionato molto avvincente, è bello vedere qualche ribaltone nelle zone alte, con Napoli e Atalanta che non sono tanto sorprese ma vederle lì è divertente. Per non parlare dell’Udinese”. Sui tecnici in discussione per i risultati non soddisfacenti, come Inzaghi e Allegri: “Purtroppo è un po’ un’abitudine del campionato italiano, non c’è la pazienza di aspettare i risultati e il lavoro. Parlando di Inter e Juve, è normale che gli allenatori siano più sotto pressione che altrove, però credo che abbiano dimostrato ampiamente di essere grandi tecnici e quindi spero che le società gli lascino ildi lavorare”. Sue il suo futuro: “Era la cosa che ...