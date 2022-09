L'affluenza in Calabria e Sicilia alle 19. Male Reggio e Crotone, Messina oltre il 45% TUTTI I DATI (Di domenica 25 settembre 2022) alle 19 in Calabria l'affluenza alle elezioni politiche ha registrato un dato pari al 36,9% (dato parziale) in forte calo rispetto al dato nazionale del 51% e anche in calo rispetto al dato delle 19 delle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022)19 inl'elezioni politiche ha registrato un dato pari al 36,9% (dato parziale) in forte calo rispetto al dato nazionale del 51% e anche in calo rispetto al dato delle 19 delle...

