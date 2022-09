L'affluenza in Calabria e Sicilia alle 12. A Reggio il dato peggiore, Messina sfiora il 20% TUTTI I DATI (Di domenica 25 settembre 2022) alle 12 in Calabria l'affluenza alle elezioni politiche ha registrato un dato pari al 12,82% in forte calo rispetto al dato nazionale del 19% e anche in calo rispetto al dato delle 12 delle ultime politiche... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022)12 inl'elezioni politiche ha registrato unpari al 12,82% in forte calo rispetto alnazionale del 19% e anche in calo rispetto aldelle 12 delle ultime politiche...

pietroraffa : Alle 12 Emilia-Romagna regione al top per #affluenza (23,47%), mentre il dato più basso è della Calabria (12,80%) #ElezioniPolitiche2022 - FrMaselli : Affluenza alle 12 in linea con il 2018, al 19,1% contro il 19,5%. Cresce leggermente al nord (Lombardia +1,3), cal… - Anders967 : RT @NicolaRaiano: Calabria e Campania, alle 12, presentano un’affluenza tra il 12% ed il 13%. Vi rendete conto che molti preferiscono far… - AldoSciara : RT @SBidimedia: Affluenza ore 12.00 #ElezioniPolitiche2022 Migliori: Lazio +1,92 Lombardia +1,50 Toscana +1,16 Emilia-Romagna +0,76 Sicili… - cicciodevilla : RT @TaniuzzaCalabra: Affluenza più bassa in Campania e Calabria. Strano eh, ci hanno insultato per tutta la campagna elettorale. -