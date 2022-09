La voce dell’Elefante | una saga familiare che si snoda lungo la storia dell’Africa occidentale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) La Guida della Rivoluzione iniziò il discorso come al solito. Lodando se stesso e la rivoluzione scelta dal popolo guineano. All’inizio Bintu si divertiva a sentirlo. Anche se non conosceva il significato di tutte le parole e neanche capiva la necessità di parlare così a. Ma la suaaveva la capacità di attirare l’attenzione degli ascoltatori e di trattenerla. Con ritmo, ripetizioni, frasi a effetto, ed era bravo a trovarne, riusciva a rendere orecchiabile qualsiasi cosa raccontasse, perché era un racconto per Bintu… di un Paese di uomini e donne coraggiosi che lottavano contro qualcuno o qualcosa di potente, con nomi diversi come imperialismo, schiavismo, razzismo, colonialismo… Bintu pensava che doveva essere faticoso, per un solo popolo, lottare contro quelle parole complicate che finivano tutte in ismo. Erano certamente mali di cui ...