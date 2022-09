La sfilata di Dolce Gabbana omaggia la dolce vita moderna (Di domenica 25 settembre 2022) Life&People.it Un nuovo sodalizio in stile dolce vita. Nel sabato della Milano Fashion Week dolce & Gabbana si prendono la scena di prepotenza, presentando al Teatro Metropol la nuova collezione primavera estate 2023 intitolata “Ciao Kim” che sancisce la collaborazione con Kim Kardashian, una delle personalità più influenti del mondo, arrivata dopo altre svariate partnership in eventi pubblici e privati. La diva diventa icona Un fashion show dove la diva statunitense appare come presenza fissa nel monitor posto sulla sfondo della passerella, ripresa in un video e bianco e nero come una Anita Ekberg moderna e sfrontata, per poi comparire alla fine insieme ai due amici-designer in un tripudio di applausi. Un nuovo modo dunque di tradurre in abiti l’iconicità ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 25 settembre 2022) Life&People.it Un nuovo sodalizio in stile. Nel sabato della Milano Fashion Weeksi prendono la scena di prepotenza, presentando al Teatro Metropol la nuova collezione primavera estate 2023 intitolata “Ciao Kim” che sancisce la collaborazione con Kim Kardashian, una delle personalità più influenti del mondo, arrivata dopo altre svariate partnership in eventi pubblici e privati. La diva diventa icona Un fashion show dove la diva statunitense appare come presenza fissa nel monitor posto sulla sfondo della passerella, ripresa in un video e bianco e nero come una Anita Ekberge sfrontata, per poi comparire alla fine insieme ai due amici-designer in un tripudio di applausi. Un nuovo modo dunque di tradurre in abiti l’iconicità ...

patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Milano Fashion Week, Kim Kardashian musa di Dolce&Gabbana per ‘Ciao, Kim!’. FOTO - SkyTG24 : Milano Fashion Week, Kim Kardashian musa di Dolce&Gabbana per ‘Ciao, Kim!’. FOTO - infoitcultura : Kim Kardashian arriva a Milano per la sfilata di Dolce e Gabbana - infoitcultura : Milano: Kim Kardashian alla sfilata di Dolce e Gabbana - infoitcultura : #CiaoKim, le immagini della sfilata di Dolce&Gabbana -