La polizia uccide Hadis Najafi, la ragazza simbolo della protesta contro il velo. Aveva solo 20 anni (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi e niente velo: si chiamava Hadis Najafi, Aveva appena 20 anni ed è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane, ieri sera, durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran. ... Leggi su globalist (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi e niente: si chiamavaappena 20ed è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane, ieri sera, durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran. ...

