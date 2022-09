La “moda” del podcast conquista tutti, ora anche questa famosa Agenzia si mette in azione! (Di domenica 25 settembre 2022) La mania dei podcast non risparmia nemmeno la CIA: la Central Intelligence statunitense sbarca su Spotify e poi fa “ambo” su Apple podcast. Ma non basta, e così ecco l’approdo anche su Google podcast, Amazon Music e Player.fm. Scopriamo i motivi che hanno spinto l’Agenzia a “raccontarsi” tramite il web. La CIA annuncia l’avvio di una serie di podcast sulla sua storia – ComputerMagazine.it“The Langley Files – A CIA podcast”: questo il titolo del programma con cui la Central Intelligence Agency statunitense ha deciso di fare il suo ingresso nel web, proponendo una serie di podcast con l’obiettivo di informare la popolazione (ma anche il mondo) sulle operazioni che conduce. E ha deciso di farlo in grande, approdando non ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 settembre 2022) La mania deinon risparmia nemmeno la CIA: la Central Intelligence statunitense sbarca su Spotify e poi fa “ambo” su Apple. Ma non basta, e così ecco l’approdosu Google, Amazon Music e Player.fm. Scopriamo i motivi che hanno spinto l’a “raccontarsi” tramite il web. La CIA annuncia l’avvio di una serie disulla sua storia – ComputerMagazine.it“The Langley Files – A CIA”: questo il titolo del programma con cui la Central Intelligence Agency statunitense ha deciso di fare il suo ingresso nel web, proponendo una serie dicon l’obiettivo di informare la popolazione (mail mondo) sulle operazioni che conduce. E ha deciso di farlo in grande, approdando non ...

