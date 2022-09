La maratona elettorale di SkyTg24. Tanti ospiti, sondaggi e tecnologia (Di domenica 25 settembre 2022) Venticinque settembre inteso per SkyTg24. Da stasera, a partire dalle 22.30 e fino alle 24.30 di martedì 27, cinquanta ore di maratona elettorale documenteranno l’esito delle urne. In pista lo speciale ‘La sfida del voto’ in occasione del quale l’intero palinsesto della testata e i suoi giornalisti saranno impegnati a garantire tutti gli aggiornamenti, la lettura e l’interpretazione dei dati delle urne, dall’affluenza ai dati definitivi. Tanti volti noti Alla conduzione si alterneranno Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi, Stefania Pinna, Andrea Bignami, Luigi Casillo, Helga Cossu e Milo D’Agostino. Mentre i dati, illustrati da Alessio Viola, Monica Peruzzi, Paolo Fratter, Roberto Palladino e Alberto Giuffrè, verranno diffusi, per la prima volta in Italia, dal nuovo e innovativo ... Leggi su tvzoom (Di domenica 25 settembre 2022) Venticinque settembre inteso per. Da stasera, a partire dalle 22.30 e fino alle 24.30 di martedì 27, cinquanta ore didocumenteranno l’esito delle urne. In pista lo speciale ‘La sfida del voto’ in occasione del quale l’intero palinsesto della testata e i suoi giornalisti saranno impegnati a garantire tutti gli aggiornamenti, la lettura e l’interpretazione dei dati delle urne, dall’affluenza ai dati definitivi.volti noti Alla conduzione si alterneranno Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi, Stefania Pinna, Andrea Bignami, Luigi Casillo, Helga Cossu e Milo D’Agostino. Mentre i dati, illustrati da Alessio Viola, Monica Peruzzi, Paolo Fratter, Roberto Palladino e Alberto Giuffrè, verranno diffusi, per la prima volta in Italia, dal nuovo e innovativo ...

