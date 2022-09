La Juventus lo vuole subito: altro affare con il PSG (Di domenica 25 settembre 2022) La Juventus potrebbe virare su Juan Bernat: il terzino sinistro possibile obiettivo dei bianconeri Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la Juventus si guarda intorno per rinforzare l’organico dopo un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 25 settembre 2022) Lapotrebbe virare su Juan Bernat: il terzino sinistro possibile obiettivo dei bianconeri Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e lasi guarda intorno per rinforzare l’organico dopo un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

ZonaBianconeri : RT @DavideWinnie: #TheoHernandez vuole recuperare per la partita contro la #Juventus - DavideWinnie : #TheoHernandez vuole recuperare per la partita contro la #Juventus - messina_oggi : Maldini “Con De Ketelaere ci vuole pazienza, Pioli leader nato”TRENTO (ITALPRESS) - 'De Ketelaere? La pazienza è fo… - MasterblogBo : TRENTO (ITALPRESS) – “De Ketelaere? La pazienza è fondamentale, ricordiamoci dei primi mesi alla Juventus di Platin… - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ???? #Juventus, prove di rinnovo con #Danilo: l'esito del primo incontro con gli agenti Gazzetta: 'Contratto in scadenza… -