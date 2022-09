La foto della tomba della Regina Elisabetta II: accanto al marito Filippo e al padre Re Giorgio VI (Di domenica 25 settembre 2022) Sua Maestà la Regina Elisabetta è stata sepolta nel maniero di Windsor. La lapide in marmo nero e scritte in ottone si trova nella cappella dedicata al padre Leggi su vanityfair (Di domenica 25 settembre 2022) Sua Maestà laè stata sepolta nel maniero di Windsor. La lapide in marmo nero e scritte in ottone si trova nella cappella dedicata al

il_cappellini : @Quisisana16 Le foto che parlano sono queste, scattate alle 19.20, a comizio iniziato: ci sono circa 2mila persone… - Link4Universe : Foto della splendido lancio Falcon9 della SpaceX di ieri notte ? - rtl1025 : ?? La lapide della regina #ElisabettaII è stata ufficialmente svelata e #BuckinghamPalace ne ha diffuso una foto - mnnaggtuttcos : RT @ismatildEnotA: ultima foto della signora sorridente perché da domani con la meloni questa non solo non vota più ma LA MANDANO DIRETTAME… - carpincho321 : RT @ThManfredi: So che dispiacerà a molti benpensanti, però Le Monde come tutta la stampa seria riporta la didascalia della foto di famigli… -