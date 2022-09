"La domenica dei cattivi sondaggi". Padellaro, pesantissima anticipazione (Di domenica 25 settembre 2022) Non tira una bella aria nella redazione del Fatto quotidiano nel giorno del voto Antonio Padellaro sembra vergare un editoriale-de profundis sulle speranze del centrosinistra di arginare il trionfo di Giorgia Meloni. I toni catastrofisti dell'editorialista di Marco Travaglio trovano sostegno nella situazione russa, con la drammatica escalation nucleare minacciata da Vladimir Putin. "Se - non voglia il cielo - un ordigno tattico fosse sganciato dai russi, per esempio sugli ucraini che combattono al confine col Donbass, spinta dalle correnti atmosferiche, la contaminazione, sotto forma di rosa assassina dei venti, potrebbe rapidamente stendere gli artigli sulle nostre città, sui nostri parchi, sulle nostre vite". Siamo, spiega, "nella domenica dei cattivi presagi" e ci si mette pure il meteo con le sue bombe d'acqua che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Non tira una bella aria nella redazione del Fatto quotidiano nel giorno del voto Antoniosembra vergare un editoriale-de profundis sulle speranze del centrosinistra di arginare il trionfo di Giorgia Meloni. I toni catastrofisti dell'editorialista di Marco Travaglio trovano sostegno nella situazione russa, con la drammatica escalation nucleare minacciata da Vladimir Putin. "Se - non voglia il cielo - un ordigno tattico fosse sganciato dai russi, per esempio sugli ucraini che combattono al confine col Donbass, spinta dalle correnti atmosferiche, la contaminazione, sotto forma di rosa assassina dei venti, potrebbe rapidamente stendere gli artigli sulle nostre città, sui nostri parchi, sulle nostre vite". Siamo, spiega, "nelladeipresagi" e ci si mette pure il meteo con le sue bombe d'acqua che ...

