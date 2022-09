La dedica di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora

Indira813 : RT @_alwaystired__: eros che mentre canta l'aurora fa la dedica a sua figlia che diventa mamma mi ha fatti piangere molto - infoitcultura : Aurora Ramazzotti incinta: arriva la dolcissima dedica di papà Eros durante il concerto - infoitcultura : Eros Ramazzotti diventa nonno, la dolce dedica alla figlia durante il concerto: «Aurora, ti amo! Lo voglio sul - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Eros Ramazzotti in concerto fa una dedica ad Aurora incinta #goffredocerza #erosramazzotti #michellehunziker #aurorar… - MediasetTgcom24 : Eros Ramazzotti in concerto fa una dedica ad Aurora incinta #goffredocerza #erosramazzotti #michellehunziker… -

Ramazzotti durante il concerto all'Arena di Verona ha fatto unaalla figlia Aurora, che ha confermato di essere in dolce attesa. I video sono stati pubblicati da Giulia De Lellis. Aurora ...Così, direttamente dal palco dell' Arena di Verona , dove ieri era in concerto, è arrivata anche ladi papà. Prima le note di L'aurora , scritta per la figlia nel 1996, poi, seduto con ...Eros Ramazzotti durante il concerto all'Arena di Verona ha fatto una dedica alla figlia Aurora, che ha confermato di essere in dolce attesa. I video sono stati pubblicati da Giulia De Lellis. Aurora R ...Nelle ultime ore arrivano sui social le parole di Eros Ramazzotti proprio quando nessuno se lo aspettava: il cantautore lo ha fatto davvero davanti a tutti.