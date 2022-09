Kipchoge segna il nuovo record del mondo nella maratona a Berlino

telodogratis : Kipchoge segna il nuovo record mondo nella maratona a Berlino -

...- sul tracciato di Berlino (che è il più veloce del mondo) e in condizioni meteo ideali -un ...a mentre fredda il primato di 2h01'09' con cui il quasi trentottenne keniano Eliuddomenica ...a metà gara è transitato in 59'51. Eliudil 12 ottobre del 2019 correndo sulle strade del 'Prater' a Vienna in 1 ora 59'40 era diventato il primo uomo a correre la maratona sotto le ...Quanto incidono nelle nuove imprese dei maratoneti (ma in egual misura in quelle dei velocisti e, ancora di più, degli ostacolisti in pista) le nuove scarpe rialzate e basculanti Abbastanza da far pa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...