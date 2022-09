Karate, Serie A 2022: l’Italia torna a mani vuote da Kocaeli. Quinta la squadra azzurra del kata (Di domenica 25 settembre 2022) torna a mani vuote da Kocaeli (Turchie) la rappresentanza azzurra del Karate, impegnata questo fine settimana nella Serie A, evento organizzato dalla WKF e dalla Federazione turca. Tra i sei atleti in lizza, tutti nel kumite tra cui spiccano Asia Agus (50 kg), David De Falco (60 kg) e Matt Stevan Ramos (67 kg), nessuno è riuscito a vincere i rispettivi incontri pianificati mancando dunque l’opportunità di disputare la finalina per il bronzo. In virtù di questo il risultato più incoraggiante è arrivato nel kata grazie alla squadra di Master Rapid SKF, abile a centrare il quinto posto, cedendo il passo a una delle squadre turche con il risultato di 24.8 a 24.06. Karate, Serie A Kocaeli: ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)da(Turchie) la rappresentanzadel, impegnata questo fine settimana nellaA, evento organizzato dalla WKF e dalla Federazione turca. Tra i sei atleti in lizza, tutti nel kumite tra cui spiccano Asia Agus (50 kg), David De Falco (60 kg) e Matt Stevan Ramos (67 kg), nessuno è riuscito a vincere i rispettivi incontri pianificati mancando dunque l’opportunità di disputare la finalina per il bronzo. In virtù di questo il risultato più incoraggiante è arrivato nelgrazie alladi Master Rapid SKF, abile a centrare il quinto posto, cedendo il passo a una delle squadre turche con il risultato di 24.8 a 24.06.: ...

FijlkamOfficial : Conclusa la Serie A di Kocaeli con il quinto posto nel kata a squadre maschile - FijlkamOfficial : Serie A in Turchia: una finale per il bronzo e tre ripescaggi nella prima giornata - TitiRode : RT @LaVeritaWeb: La serie che riprende i personaggi di Karate Kid ridicolizza il politicamente corretto, ma spiega anche che per batterlo n… - LeSamoura3 : RT @LaVeritaWeb: La serie che riprende i personaggi di Karate Kid ridicolizza il politicamente corretto, ma spiega anche che per batterlo n… - AdrianoScianca : RT @LaVeritaWeb: La serie che riprende i personaggi di Karate Kid ridicolizza il politicamente corretto, ma spiega anche che per batterlo n… -