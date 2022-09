Juventus, Chiesa: possibile il ritorno in panchina contro il Milan (Di domenica 25 settembre 2022) Federico Chiesa, potrebbe tornare presto ad allenarsi in gruppo, dopo 9 mesi dall’infortunio. L’obiettivo sarebbe quello di tornare, almeno in panchina, per la gara contro il Milan dell’8 ottobre. La società bianconera sa però che l’esterno offensivo non tornerà al massimo della forma, prima dell’anno nuovo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Federico, potrebbe tornare presto ad allenarsi in gruppo, dopo 9 mesi dall’infortunio. L’obiettivo sarebbe quello di tornare, almeno in, per la garaildell’8 ottobre. La società bianconera sa però che l’esterno offensivo non tornerà al massimo della forma, prima dell’anno nuovo. SportFace.

