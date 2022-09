Joe Tacopina | l' americano che fa rinascere le squadre italiane

Leggi su gqitalia

(Di domenica 25 settembre 2022) Joeè un uomo che punta sempre al massimo. Come avvocato e come imprenditore. Chi lo conosce bene non può fare a meno di apprezzare la sua determinazione, ma anche il rispetto che ha del prossimo e dell'amicizia, quella vera. E poi c'è la sua profonda abnegazione nel lavoro. Joeè stato il primoad investire nel calcio italiano. E i risultati gli stanno dando ragione. Oggi è presidente della SPAL, in passato lo è stato del Bologna e del Venezia (la sua avventura nel nostro calcio è iniziata dalla vice-presidenza della Roma). Quando e come le è venuta l'idea di investire nel calcio italiano? «Ho sempre pensato che il calcio italiano avesse un grande potenziale e allo stesso tempo fosse completamente sottovalutato. Acquisire un club professionistico negli Stati Uniti significa investire centinaia di milioni ...