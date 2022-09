SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - ilpost : Jack Miller ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGP - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: ?? Riviviamo la vittoria di Jack Miller a Motegi ???? Gli highlights del GP del Giappone ? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #… - igorducati : RT @SkySportMotoGP: ?? Riviviamo la vittoria di Jack Miller a Motegi ???? Gli highlights del GP del Giappone ? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #… -

Non è andata come previsto la gara di Pecco Bagnaia in Giappone , a Motegi , 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Lo strapotere della Desmosedici oggi ha sorriso al compagno di box, partito in terza fila e vincitore dopo un dominio assoluto. Bagnaia invece, tornato in versione inizio stagione, ha rovinato tutto con una caduta mentre tentava di superare Fabio ...Secondo per gran parte della corsa dietro alla Ducati di, ha poi chiuso terzo superato nel finale dalla Ktm di Brad Binder . Il pilota spagnolo del team Pramac ha mostrato dopo la gara ...Gara, Gp Motegi 2022: Jack Miller della Ducati ha dominato il Gran Premio del Giappone, mentre i contendenti al titolo sono tutti in fondo.Jack Miller vince dominando in Giappone, davanti a Brad Binder e Jorge Martin. Quarto Marc Marquez, dopo aver vinto una bella lotta con Luca Marini e ...