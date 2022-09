Italiani senza cittadinanza, la storia di Mary Diop: “Faccio politica all’Università, ma non posso votare. Come me un milione di persone” (Di domenica 25 settembre 2022) Mary Diop è rappresentante del suo corso di laurea all’Università La Sapienza di Roma. Ha 26 anni ed è in Italia da quando ne aveva 12, eppure non può ma non votare. La sua cittadinanza infatti è ferma a causa delle lentezze burocratiche. Di origini senegalesi, l’Ambasciata italiana a Dakar infatti non le ha ancora mandato la fedina penale. “Devo dimostrare che prima dei 12 anni non ho commesso atti illegali in Senegal“. E quindi niente cittadinanza. Per lei, per il milione di Italiani senza cittadinanza, ma anche per i 5 milioni di fuorisede che non potranno tornare nel comune di residenza per votare, è stata aperta la piattaforma “Il mio voto vale” per poter esprimere la propria preferenza almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)è rappresentante del suo corso di laureaLa Sapienza di Roma. Ha 26 anni ed è in Italia da quando ne aveva 12, eppure non può ma non. La suainfatti è ferma a causa delle lentezze burocratiche. Di origini senegalesi, l’Ambasciata italiana a Dakar infatti non le ha ancora mandato la fedina penale. “Devo dimostrare che prima dei 12 anni non ho commesso atti illegali in Senegal“. E quindi niente. Per lei, per ildi, ma anche per i 5 milioni di fuorisede che non potranno tornare nel comune di residenza per, è stata aperta la piattaforma “Il mio voto vale” per poter esprimere la propria preferenza almeno ...

pdnetwork : 'Quando, alla fine, la costruzione europea sarà terminata, tanti muri saranno crollati e tanto spirito nazionalista… - GuidoDeMartini : ?? SALVINI: SU COVID PENTITO DI OBBLIGHI E SANZIONI ?? Salvini ammette: 'Tornassi indietro non riapproverei quelle n… - VVezzali : Non c'è 3 ??????senza...4??! Complimenti a Sofia #Raffaeli, la 'formica atomica', per un mondiale incredibile, dove ha… - AttilioFarinel1 : RT @Urielbertolami: A sinistra militari italiani 'costringono' gli afgani a votare! Ah no, erano la per garantire sicurezza di tutti. Cosi… - ilfattovideo : Italiani senza cittadinanza, la storia di Mary Diop: “Faccio politica all’Università, ma non posso votare. Come me… -