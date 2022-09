Italiani in fila ai seggi ma l'affluenza crolla: il dato alle 19 (Di domenica 25 settembre 2022) alle ore 19 l'affluenza parziale si attesta al 50,88%, circa 7 punti in meno rispetto al 2018. Il dato è rilevato da "Eligendo", il sito del ministero dell'Interno. alle 12 il dato era fermo al 19,20%. Intanto gli Italiani sono in fila ai seggi elettorali che resteranno aperti fino alle 23. La causa nel ritardo delle operazioni di voto sarebbe dipeso dal "tagliando antifrode", un passaggio in più all'interno delle sezioni che avrebbe creato attese più lunghe del previsto. Previsto dal Rosatellum, l'attuale legge elettorale con la quale sono chiamati al voto gli Italiani, il tagliando antifrode è stato introdotto per impedire il voto di scambio, introdurre schede dall'esterno. Un meccanismo che era stato già ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022)ore 19 l'parziale si attesta al 50,88%, circa 7 punti in meno rispetto al 2018. Ilè rilevato da "Eligendo", il sito del ministero dell'Interno.12 ilera fermo al 19,20%. Intanto glisono inaielettorali che resteranno aperti fino23. La causa nel ritardo delle operazioni di voto sarebbe dipeso dal "tagliando antifrode", un passaggio in più all'interno delle sezioni che avrebbe creato attese più lunghe del previsto. Previsto dal Rosatellum, l'attuale legge elettorale con la quale sono chiamati al voto gli, il tagliando antifrode è stato introdotto per impedire il voto di scambio, introdurre schede dall'esterno. Un meccanismo che era stato già ...

