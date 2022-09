Italia, Jorginho: 'Siamo sulla strada giusta. Raspadori, che qualità' (Di domenica 25 settembre 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) - Dopo l'Inghilterra, battuta grazie al gol di Raspadori, l' Italia deve affrontare in Nations League l' Ungheria , in vetta al gruppo 3. Una vittoria manderebbe gli azzurri alla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 settembre 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) - Dopo l'Inghilterra, battuta grazie al gol di, l'deve affrontare in Nations League l' Ungheria , in vetta al gruppo 3. Una vittoria manderebbe gli azzurri alla ...

LazioNews_24 : #Italia, #Jorginho: «#Ungheria? Dobbiamo giocare con umiltà» - tuttosport : #Italia, #Jorginho: '#Ungheria difficilissima. Il 3-5-2? È un'alternativa' ?? - sportli26181512 : Ungheria-Italia, Jorginho: 'La ricostruzione è iniziata, la final four è importante': Il centrocampista azzurro ha… - SportdelSud : #Jorginho parla da leader in conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva per il primo posto del gruppo C… - DAZN_IT : #Italia, #Jorginho non ha dubbi: 'Primo posto in #NationsLeague possibile'. 'Il 3-5-2? Interessante per il futuro'. #DAZN -