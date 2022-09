Italia-Inghilterra | Spalletti ha caricato Raspadori | ecco il messaggio

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 settembre 2022) Giacomoè stato decisivo in, il giocatore del Napoli ha segnato il gol decisivo per la vittoria. Una vittoria che dà speranza agli azzurri di Mancini di poter lottare ancora per il primo posto del proprio girone, utile per giocarsi le Final Four di Conference League. Ungheria-sarà la sfida decisiva che si gioca lunedì. Ma dopoemerge un retroscena con unscritto da, per caricarlo in vista della Conference League. “Giac, una cosa conta: devi essere pronto” le parole del tecnico del Napoli. Lozano-gol: decisiva la rete in Messico-Perù – VIDEO...