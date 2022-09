Italia, Immobile parte per l'Ungheria: il responso della visita di controllo (Di domenica 25 settembre 2022) Ciro Immobile parte per Budapest. E' questa la novità principale che arriva dal quartier generale della Nazionale in vista della... Leggi su calciomercato (Di domenica 25 settembre 2022) Ciroper Budapest. E' questa la novità principale che arriva dal quartier generaleNazionale in vista...

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Ciro #Immobile: “Questa maglia rappresenta tutto, finché ci sarà bisogno di me resterò a disposiz… - Gazzetta_it : Giallo Immobile: pronto per l'Italia ma Lotito lo blocca #NationsLeague #UngheriaItalia - cmdotcom : #Italia, #Immobile parte per l'Ungheria: il responso della visita di controllo - sportmediaset : Immobile con gli azzurri a Budapest: via libera dopo gli esami #immobile - thegrandmaximus : RT @varianteinedita: L'Italia senza #Immobile vince e gioca bene. Immobile giusto in #SerieA fa il fenomeno, un campionato ridicolo, parago… -