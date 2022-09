Italia, Gazzetta: “Raspadori il futuro della nazionale” (Di domenica 25 settembre 2022) Italia, Gazzetta- Raspadori secondo la Gazzetta ad oggi ha davvero tutte le caratteristiche per essere un grande dell’Italia stessa. ” Giacomo Raspadori ha segnato venerdì sera all’Inghilterra aveva molto del calcio raffinato ma anche spietato che dispensava il c.t.. Al ragazzo non mancano l’intuito e pure la voglia di conoscere il passato e non stupì quando un anno fa, dopo il suo primo gol azzurro contro la Lituania, provò a schermirsi così: «Se proprio volete un paragone, diciamo che sono un po’ Vialli e un po’ Mancini». Ma l’altro ieri sera a San Siro anche un po’ Insigne, e non per la maglia numero 10 sulle spalle, semmai per quel radente a giro mandato a spegnersi sul palo lontano. I meno meravigliati sono stati quelli che l’hanno visto crescere nel Sassuolo: di gol così ne ha ... Leggi su seriea24 (Di domenica 25 settembre 2022)secondo laad oggi ha davvero tutte le caratteristiche per essere un grande dell’stessa. ” Giacomoha segnato venerdì sera all’Inghilterra aveva molto del calcio raffinato ma anche spietato che dispensava il c.t.. Al ragazzo non mancano l’intuito e pure la voglia di conoscere il passato e non stupì quando un anno fa, dopo il suo primo gol azzurro contro la Lituania, provò a schermirsi così: «Se proprio volete un paragone, diciamo che sono un po’ Vialli e un po’ Mancini». Ma l’altro ieri sera a San Siro anche un po’ Insigne, e non per la maglia numero 10 sulle spalle, semmai per quel radente a giro mandato a spegnersi sul palo lontano. I meno meravigliati sono stati quelli che l’hanno visto crescere nel Sassuolo: di gol così ne ha ...

