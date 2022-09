Italia, Bonucci: «Vittoria che ha ridato entusiasmo» (Di domenica 25 settembre 2022) Leonardo Bonucci torna a parlare della Vittoria dell’Italia con l’Inghilterra: «L’obiettivo è qualificarsi alle Final Four» Leonardo Bonucci ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dopo la Vittoria degli azzurri contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole. «È una Vittoria che ci voleva, si era un po’ perso l’entusiasmo che avevamo ritrovato dopo l’Europeo. Una rondine non fa primavera: è un punto di partenza, ma quando vinci lavorare è più facile. Adesso ci aspetta una gara difficile in Ungheria: loro hanno un’occasione storica, dovremo essere bravi noi a portare a casa la Vittoria per qualificarci alle Final Four». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Leonardotorna a parlare delladell’con l’Inghilterra: «L’obiettivo è qualificarsi alle Final Four» Leonardoha parlato ai canali ufficiali della FIGC dopo ladegli azzurri contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole. «È unache ci voleva, si era un po’ perso l’che avevamo ritrovato dopo l’Europeo. Una rondine non fa primavera: è un punto di partenza, ma quando vinci lavorare è più facile. Adesso ci aspetta una gara difficile in Ungheria: loro hanno un’occasione storica, dovremo essere bravi noi a portare a casa laper qualificarci alle Final Four». L'articolo proviene da Calcio News 24.

