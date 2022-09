Italia alle urne, alle 19 ha votato il 50% degli elettori (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA – alle ore 19 ha votato il 50% degli elettori, secondo i primi dati forniti dal Viminale. Gli elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in’unica giornata, i seggi sono aperti dalle 7 e chiudono alle 23. Si svolgono anche le elezioni regionali in Sicilia, e sono chiamati a votare 4,6 milioni di elettori. In totale, per le elezioni politiche, sono chiamati al voto 50,8 milioni di elettori, compresi i 4,7 milioni all’estero. alle ore 12:00 ha votato il 19,21% degli ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA –ore 19 hail 50%, secondo i primi dati forniti dal Viminale. Glisono chiamatiper il rinnovo dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si vota in’unica giornata, i seggi sono aperti d7 e chiudono23. Si svolgono anche le elezioni regionali in Sicilia, e sono chiamati a votare 4,6 milioni di. In totale, per le elezioni politiche, sono chiamati al voto 50,8 milioni di, compresi i 4,7 milioni all’estero.ore 12:00 hail 19,21%...

