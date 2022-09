Italia, alla Camera il Premio America: da Ilaria Capua a Nicola Piovani tutti i riconoscimenti (Di domenica 25 settembre 2022) La XII cerimonia di conferimento del Premio America, promosso dalla Fondazione Italia USA, si terrà a Roma venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 17, presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari, via Campo Marzio 78. I premiati per l’edizione 2022 sono Massimo Bottura, chef, Ilaria Capua, scienziato, Luigi Contu, direttore Ansa, Veronica Etro, stilista, Umberto Guidoni, astronauta, Luca Maestri, senior vice president Apple Inc., Alessandro Minuto Rizzo, già deputy secretary general of NATO, Francesca Nonino, responsabile comunicazione web Nonino, Nicola Piovani, compositore, Premio Oscar, Melissa Satta, conduttrice televisiva, Jean-Claude Trichet, già presidente Banca Centrale Europea, Valentina Vezzali, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) La XII cerimonia di conferimento del, promosso dFondazioneUSA, si terrà a Roma venerdì 7 ottobre 2022, alle ore 17, presso ladei Deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari, via Campo Marzio 78. I premiati per l’edizione 2022 sono Massimo Bottura, chef,, scienziato, Luigi Contu, direttore Ansa, Veronica Etro, stilista, Umberto Guidoni, astronauta, Luca Maestri, senior vice president Apple Inc., Alessandro Minuto Rizzo, già deputy secretary general of NATO, Francesca Nonino, responsabile comunicazione web Nonino,, compositore,Oscar, Melissa Satta, conduttrice televisiva, Jean-Claude Trichet, già presidente Banca Centrale Europea, Valentina Vezzali, ...

