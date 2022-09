Italia al voto | seggi aperti fino alle 23 Si eleggono i 600 parlamentari

(Di domenica 25 settembre 2022) - Si vota in un solo giorno, e per la prima volta anche i diciottenni potranno scegliere i componenti del Senato. Questa sera, a partire d22 e20 di domani, la Maratona Mentana per ...

La diretta ORE 7:00 - URNE APERTE IN TUTTA ITALIA Come si vota il 25 settembre: la guida ... L'Italia al voto. Seggi aperti dalle 7 alle 23 Si vota in un solo giorno, e per la prima volta anche i diciottenni potranno scegliere i componenti del Senato. Questa sera, a partire dalle 22 e fino alle 20 di domani, la Maratona Mentana per trend ...L'incubo maggiore, nel capoluogo considerato l'Ohio d'Italia di queste elezioni, è l'astensionismo. Alimentato da una fetta di indecisi che, per la prima volta ...