Israele è sempre più decisivo per il gas europeo (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre alla Norvegia, che da Nord sta inondando di gas il mercato europeo, anche Israele è uno dei vincitori della guerra energetica del 2022 scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina. E proprio grazie all’accesso da Sud al mercato del Vecchio Continente può realizzare l’obiettivo, comune ai primi ministri Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett e Yair Lapid, di diventare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 settembre 2022) Oltre alla Norvegia, che da Nord sta inondando di gas il mercato, ancheè uno dei vincitori della guerra energetica del 2022 scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina. E proprio grazie all’accesso da Sud al mercato del Vecchio Continente può realizzare l’obiettivo, comune ai primi ministri Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett e Yair Lapid, di diventare InsideOver.

dealbi : Il 25 settembre cade il Capodanno Ebraico : ogni bene ai cari Fratelli Ebrei con la speranza che le urne premino… - silvia_79asro : @ChiVieneACena3 @sabri_giannini Come sempre etica parziale e a fasi alterne se si menzionano laboratori presso l'es… - AlbaniaFooty : 46' | GOAL Prevedibile e meritato per Israele, come sempre Hysaj non sa difendere, impensabile che sia il capitano… - AlbaniaFooty : HT / 0-0 ???????? Broja avrebbe dovuto segnare almeno uno delle chance che ha avuto, ma allo stesso tempo Israele era… - ettorecauli : @sejood_khaled Zelensky vuole missili, ma Israele ha bisogno di profughi per completare l'eliminazione del popolo p… -