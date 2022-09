Iran, velo insanguinato: dopo Masha, la polizia uccide Hadis Najafi, “la ragazza con la coda” (video) (Di domenica 25 settembre 2022) Ancora sangue nelle piazze dell’Iran dove sono sempre di più i manifestanti pronti a scendere in strada contro l’obbligo del velo e in segno di tributo a Mahsa Amini, arrestata e uccisa per aver indossato male l’hijab: oggi, insieme alle migliaia di ragazze e donne Iraniane in protesta c’era anche lei, Hadis Najafi, “la ragazza della coda” diventata simbolo della protesta e l’ultima vittima della repressione. Uccisa, anche lei, in modo brutale: colpita con sei proiettili al viso e al collo. E sono almeno 41, ad oggi, le vittime della repressione, al centro di un bollettino di guerra che gronda sempre più dolore e morte. Iran, sangue sulle manifestazioni: la polizia ha ucciso Hadis Najafi, “la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022) Ancora sangue nelle piazze dell’dove sono sempre di più i manifestanti pronti a scendere in strada contro l’obbligo dele in segno di tributo a Mahsa Amini, arrestata e uccisa per aver indossato male l’hijab: oggi, insieme alle migliaia di ragazze e donneiane in protesta c’era anche lei,, “ladella” diventata simbolo della protesta e l’ultima vittima della repressione. Uccisa, anche lei, in modo brutale: colpita con sei proiettili al viso e al collo. E sono almeno 41, ad oggi, le vittime della repressione, al centro di un bollettino di guerra che gronda sempre più dolore e morte., sangue sulle manifestazioni: laha ucciso, “la ...

lauraboldrini : Più di 30 morti e molti feriti in Iran. Il regime continua a reprimere nel sangue le proteste per la morte della 2… - TizianaFerrario : Uccisa un'altra ragazza in #Iran.#HadisNajaf 22 anni, capelli biondi, niente velo è stata raggiunta da 6 proiettili… - Agenzia_Ansa : Iran, uccisa Hadith Najafi, ragazza simbolo delle proteste. Era diventato virale il video in cui la giovane, senza… - paoladelu63_lu : RT @marcocattaneo: È stata colpita con sei proiettili al volto e al collo. Per essersi tolta il velo e legata i capelli durante le proteste… - rupigno : RT @SecolodItalia1: Iran, velo insanguinato: dopo Masha, la polizia uccide Hadis Najafi, “la ragazza con la coda” (video) -