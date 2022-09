Iran, uccisa la 'ragazza della coda' simbolo delle proteste contro il velo: Hadith Najafi 'colpita da 6 proiettili' (Di domenica 25 settembre 2022) Lunghi capelli biondi raccolti con un elastico e niente velo . Questa la sua 'provocazione', questa la sua condanna a morte. Hadith Najafi , la ragazza simbolo delle proteste in Iran dopo l'uccisione ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Lunghi capelli biondi raccolti con un elastico e niente. Questa la sua 'provocazione', questa la sua condanna a morte., laindopo l'uccisione ...

rulajebreal : In Iran è in atto una rivoluzionare femminista e anti Fascista, guidata da donne coraggiose che chiedono liberata &… - Agenzia_Ansa : 'Uccisa in Iran Hadith Najafi', simbolo delle proteste. Lo riferiscono attivisti e giornalisti locali: '6 proiettil… - LaStampa : In Iran uccisa Hadis Najafi, la “ragazza della coda” simbolo delle proteste - GLucaTempesta : RT @TizianaFerrario: Uccisa un'altra ragazza in #Iran.#HadisNajaf 22 anni, capelli biondi, niente velo è stata raggiunta da 6 proiettili al… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Iran, uccisa Hadith Najafi, ragazza simbolo delle proteste. Era diventato virale il video in cui la giovane, senza velo,… -