Iran, uccisa Hadith Najafi la ragazza di 20 anni simbolo delle proteste nel paese (Di domenica 25 settembre 2022) Hadith Najafi , la ragazza simbolo delle proteste in Iran dopo l'uccisione di Mahsa Amini, è stata a sua volta uccisa a Karaj. Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalista Iraniana Masih... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022), laindopo l'uccisione di Mahsa Amini, è stata a sua voltaa Karaj. Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalistaiana Masih...

rulajebreal : In Iran è in atto una rivoluzionare femminista e anti Fascista, guidata da donne coraggiose che chiedono liberata &… - Agenzia_Ansa : 'Uccisa in Iran Hadith Najafi', simbolo delle proteste. Lo riferiscono attivisti e giornalisti locali: '6 proiettil… - Corriere : Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simbo… - MastriTina : Le mandiamo un po' di armi anche alle donne iraniane? Iran, uccisa dalla polizia Hadis Najafi, 'la ragazza della c… - peppe_66 : RT @MotorHe09222710: #italexit Profondo schifo per quel che sta facendo in Iran il regime islamico: uccisa anche Hadith Najafi, leader dell… -