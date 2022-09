Iran, uccisa Hadith Najafi la “ragazza della coda” simbolo delle proteste contro il velo (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi e niente velo: si chiamava Hadis Najafi , aveva appena 20 anni ed è stata uccisa dalle forze di sicurezza Iraniane, ieri sera, durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi e niente: si chiamava Hadis, aveva appena 20 anni ed è statadalle forze di sicurezzaiane, ieri sera, durante lenella città di Karaj, vicino a Teheran...

