"Io devo andare dall'analista, però tu...": Maria De Filippi travolge il pittore (Di domenica 25 settembre 2022) Una Maria De Filippi mai così furiosa a Tu si que vales, tanto da essere costretta a scusarsi con un concorrente letteralmente "brutalizzato" in studio. Al talent di Canale 5 arriva Salvatore, sedicente artista che presenta i suoi quadri ai giudici vip. Rudy Zerbi è particolarmente duro: "Sono onestamente roba già vista, quando hai fatto il paragone con Pollock, dai, non si può". Le opere del concorrente vengono definite "banali", ma alla De Filippi a non andare giù è l'atteggiamento di Salvatore. "Vi dico una cosa – spiegato il pittore -, tutta questa situazione la dedico a Chiara, la ragazza della redazione che mi ha seguito. Ho capito che il mio cammino fatto fin qui era per dare un messaggio a Chiara". Ed ecco scattare la replica al vetriolo della De Filippi, che al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) UnaDemai così furiosa a Tu si que vales, tanto da essere costretta a scusarsi con un concorrente letteralmente "brutalizzato" in studio. Al talent di Canale 5 arriva Salvatore, sedicente artista che presenta i suoi quadri ai giudici vip. Rudy Zerbi è particolarmente duro: "Sono onestamente roba già vista, quando hai fatto il paragone con Pollock, dai, non si può". Le opere del concorrente vengono definite "banali", ma alla Dea nongiù è l'atteggiamento di Salvatore. "Vi dico una cosa – spiegato il-, tutta questa situazione la dedico a Chiara, la ragazza della redazione che mi ha seguito. Ho capito che il mio cammino fatto fin qui era per dare un messaggio a Chiara". Ed ecco scattare la replica al vetriolo della De, che al ...

itsxandree : Può il tempo calmarsi un secondo che io devo andare a votare ??????? - w1LdfL0w3rr : io odio la politica ma oggi devo andare per forza a votare e non sono ancora decisa - NICHITOMLINSON : @SIMONSTAYNE io devo andare stasera quindi fammi sapere - saggioilmatto : @AleksL74 Penso sia falso ?? Ma cmq fa schiattare dalle risate la cameriera ?? Devo andare a provare questo caffè ?? Mi farò grosse risate ?????? - lamelasulweb : @Kongminginter Magari iniziare a farlo misto, 2022 e ancora devo andare a fare la fila alle mie scuole elementari per dare un voto dai -