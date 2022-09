Inter, Zanetti su Lautaro: «Patrimonio della società e può esserlo per tanti anni» (Di domenica 25 settembre 2022) Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, ha parlato di Lautaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, ha parlato di Lautaro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Qui non sono modesto, qui dico la verità. Gran parte del merito è stato mio, se oggi Lauti gioca nell’Inter. Portammo avanti io e Ausilio la trattativa. Sono felicissimo di aver dato un contributo simile al club: oggi il Toro è un Patrimonio dell’Inter. Per come lo vedo io, per come parla, per il senso di appartenenza, può essere il riferimento dell’Inter per tanti anni» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Javier, ex capitano dell’, ha parlato diai microfoni de La Gazzetta dello Sport Javier, ex capitano dell’, ha parlato diai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Qui non sono modesto, qui dico la verità. Gran parte del merito è stato mio, se oggi Lauti gioca nell’. Portammo avanti io e Ausilio la trattativa. Sono felicissimo di aver dato un contributo simile al club: oggi il Toro è undell’. Per come lo vedo io, per come parla, per il senso di appartenenza, può essere il riferimento dell’per» L'articolo proviene da Calcio News 24.

