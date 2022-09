Inter, spoiler sulla terza maglia: i dettagli della nuova divisa – FOTO (Di domenica 25 settembre 2022) Inter, svelata la terza maglia: spoiler sulla nuova divisa che indosseranno i nerazzurri in questa stagione – FOTO Le FOTO, pubblicate da FootyHeadlines, regalano nuovi spoiler sulla terza maglia dell’Inter che si ispira a quella della stagione 2015/16. Il colore della maglia è giallo contrastato da un nero che definisce colletto, stemmi e maniche, con queste ultime che terminano anche con un azzurro a formare i colori della società. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022), svelata lache indosseranno i nerazzurri in questa stagione –Le, pubblicate da FootyHeadlines, regalano nuovidell’che si ispira a quellastagione 2015/16. Il coloreè giallo contrastato da un nero che definisce colletto, stemmi e maniche, con queste ultime che terminano anche con un azzurro a formare i colorisocietà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

andrewgunner75 : ma al di lá di #Conte in se e per se, non sopporto questa cosa che per il fatto che sia andato via male, il dito e… - TeofiloSteven : RT @miIan_risorto: @TeofiloSteven @caleriserva Siamo i più forti ma non così tanto da essere una corazzata, siamo favoriti ma di poco, un p… - miIan_risorto : @TeofiloSteven @caleriserva Siamo i più forti ma non così tanto da essere una corazzata, siamo favoriti ma di poco,… - Matador1337 : Quanto sono gravi i problemi di Inter e Juventus? Quanto è forte Lobotka? Palladino è il nuovo Juric? Mancini ha ca… - mattia1908_ : @FTuidder @Inter Io la vedo come speranza, speranza di ricostruire qualcosa in queste due settimane Spoiler: non cambierà nulla -