Inter, ritorna Lukaku: il belga potrebbe esserci per la Roma (Di domenica 25 settembre 2022) Poco più di 30 giorni di stop. Un lungo mese di assenza, con 6 partite saltate visto il fittissimo calendario, che però sta per terminare. Manca sempre meno, infatti, al ritorno di Romelu Lukaku in campo. Il belga, fuori per un problema muscolare, scalpita per essere convocabile già per la Roma. Sabato sera arriveranno i ragazzi di Mourinho, cercando di portar via quanti più punti possibili. Anche l’Inter però, non può permettersi altri passi falsi. Lukaku potrebbe quindi essere molto importante per Simone Inzaghi, vista anche l’assenza di Brozovic per squalifica. Anche se non al massimo della forma e non da titolare, la forza fisica di Romelu potrebbe rivelarsi decisiva nei minuti finali della gara. Quello al suo secondo “esordio” con l’Inter, è il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 25 settembre 2022) Poco più di 30 giorni di stop. Un lungo mese di assenza, con 6 partite saltate visto il fittissimo calendario, che però sta per terminare. Manca sempre meno, infatti, al ritorno di Romeluin campo. Il, fuori per un problema muscolare, scalpita per essere convocabile già per la. Sabato sera arriveranno i ragazzi di Mourinho, cercando di portar via quanti più punti possibili. Anche l’però, non può permettersi altri passi falsi.quindi essere molto importante per Simone Inzaghi, vista anche l’assenza di Brozovic per squalifica. Anche se non al massimo della forma e non da titolare, la forza fisica di Romelurivelarsi decisiva nei minuti finali della gara. Quello al suo secondo “esordio” con l’, è il ...

Poldo200592 : @Manolo19973 @DiMarzio @Inter @HNS_CFF zi 2 son già pronti e theo massimo ritorna con la juve, per non dire che tat… - danireygallo85 : @FBiasin L'interismo è questo signore qua! Diamoci una mano ora, ora è il momento di far sì che torni a casa sua, d… - Luxgraph : Toro, Juric alla ricerca di affidabilità. A Napoli si ritorna al 3-4-2-1 - Roberta_Siro : RT @ZoneJuventus: Inter-Juan #Cuadrado, un binomio che ritorna. Il colombiano è un'idea in ottica nerazzurra, qualora dovesse svincolarsi a… - YBah96 : RT @ZoneJuventus: Inter-Juan #Cuadrado, un binomio che ritorna. Il colombiano è un'idea in ottica nerazzurra, qualora dovesse svincolarsi a… -