Inter, piove sul bagnato: infortunio per Brozovic con la Croazia (Di domenica 25 settembre 2022) Sono in corso le partite di Nations League, la competizione è entrata nella fase decisiva. Una gara molto Interessante è quella tra Austria e Croazia, si affrontano due squadre con ottime individualità. La partita si è sbloccata dopo 7 minuti con un gol di Modric, immediato il pareggio dell’Austria con Baumgartner. Al 19? si registra una tegola per Croazia e Inter: Marcelo Brozovic è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Il centrocampista si è fatto male da solo dopo aver effettuato un passaggio verso un compagno di squadra. Brozovic si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, al suo posto è entrato Lovro Majer. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Sono in corso le partite di Nations League, la competizione è entrata nella fase decisiva. Una gara moltoessante è quella tra Austria e, si affrontano due squadre con ottime individualità. La partita si è sbloccata dopo 7 minuti con un gol di Modric, immediato il pareggio dell’Austria con Baumgartner. Al 19? si registra una tegola per: Marceloè stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Il centrocampista si è fatto male da solo dopo aver effettuato un passaggio verso un compagno di squadra.si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, al suo posto è entrato Lovro Majer. L'articolo CalcioWeb.

Inter_Rompi : @FootballAndDre1 pioggia e freddo sono 2 cose non correlate. Anzi nel sudest asiatico piove 40 giorni con temperature oltre i 30 - BuzzSid : Piove, proprietà ladra... - DanielsH796 : @furgeTX @antig9696 Non riempiono manco quel buco di stadio che hanno, quest’anno molto probabilmente solo stadio f… - ZonaBianconeri : RT @andremarco__: #Inter e #Juve (sia sul gioco che a livello di società) sono messe nettamente male. Ma almeno per la Juve si parla di un… - zazoomblog : Inter in difficoltà piove sul bagnato per Inzaghi: è ufficiale la batosta - #Inter #difficoltà #piove #bagnato -