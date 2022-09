Inter Lukaku, nel futuro niente più Chelsea: le ultime (Di domenica 25 settembre 2022) Romelu Lukaku in estate è tornato a ‘casa’ all’Inter e nel suo futuro ci sono solo i nerazzurri, niente più Chelsea Romelu Lukaku in estate è tornato a ‘casa’ all’Inter e nel suo futuro ci sono solo i nerazzurri, niente più Chelsea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga a Milano si sente un Re e vuole rinascere dopo l’anno buoi a Londra. L’Inter lo ha soltanto in prestito, ma Romelu vuole restare anche il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Romeluin estate è tornato a ‘casa’ all’e nel suoci sono solo i nerazzurri,piùRomeluin estate è tornato a ‘casa’ all’e nel suoci sono solo i nerazzurri,più. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga a Milano si sente un Re e vuole rinascere dopo l’anno buoi a Londra. L’lo ha soltanto in prestito, ma Romelu vuole restare anche il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

