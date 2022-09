Inter, il rinnovo di Skriniar è lontano: sirene spagnole per il centrale (Di domenica 25 settembre 2022) Non solo il Psg, arrivano sirene spagnole per Milan Skriniar: il centrale è ancora alle prese con il rinnovo con l’Inter Non solo il Psg, arrivano sirene spagnole per Milan Skriniar: il centrale è ancora alle prese con il rinnovo con l’Inter. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sullo slovacco dei nerazzurri. I blancos vogliono rinforzare il loro reparto difensivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Non solo il Psg, arrivanoper Milan: ilè ancora alle prese con ilcon l’Non solo il Psg, arrivanoper Milan: ilè ancora alle prese con ilcon l’. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sullo slovacco dei nerazzurri. I blancos vogliono rinforzare il loro reparto difensivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

bedconejo : Spero sempre in un miracolo per il suo rinnovo con l'Inter ma se dovesse andare in qualsiasi squadra tra le top d'E… - tuttointer24 : Inter, Ceccarini tuona: “Eventuale rinnovo di De Vrij a rischio” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Inter, il futuro di Skriniar: iniziano i lavori per il rinnovo dello slovacco ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - Cuchuxxj : RT @GiuliaLoglisci_: ????Il punto sul rinnovo: i contatti con chi assiste #Skriniar sono vivi, possibili sviluppi entro i primi 10gg di ottob… -