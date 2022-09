Inter femminile, Guarino: «Tre punti che pesano tantissimo» (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole dell’allenatrice dell’Inter femminile, Rita Guarino, dopo la vittoria contro la Sampdoria: «Non guardiamo la classifica» Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria dell’Inter femminile contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono tre punti che pesano tantissimo, sono importanti soprattutto perché sono tre punti che arrivano da una trasferta difficile contro una Sampdoria che fino a questo momento aveva vinto tutte le partite. Una squadra ben attrezzata ben allenata e quindi era importantissimo oggi far bene e ottenere questi tre punti. CLASSIFICA – «Non va guardata, dobbiamo pensare di far bene partita dopo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole dell’allenatrice dell’, Rita, dopo la vittoria contro la Sampdoria: «Non guardiamo la classifica» Ritaha parlato ai microfoni diTV dopo la vittoria dell’contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono treche, sono importanti soprattutto perché sono treche arrivano da una trasferta difficile contro una Sampdoria che fino a questo momento aveva vinto tutte le partite. Una squadra ben attrezzata ben allenata e quindi era imporoggi far bene e ottenere questi tre. CLASSIFICA – «Non va guardata, dobbiamo pensare di far bene partita dopo ...

