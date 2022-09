Inter, ecco la terza maglia: si torna al giallo, come nel 2015 - 2016 (Di domenica 25 settembre 2022) Si rivede il giallo nella terza maglia dell' Inter per la stagione 2022 - 2023. E sarebbe un ritorno all'antico, al 2015 - 2016. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal sito Footy Headlines , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 settembre 2022) Si rivede ilnelladell'per la stagione 2022 - 2023. E sarebbe un ritorno all'antico, al. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal sito Footy Headlines , ...

FcInterNewsit : L'avvocato Kang Jian: 'Zhang ha pochi beni'. CF spiega: ecco perché i creditori vogliono lo stipendio dall'Inter - marco16058663 : L'inter non ha perso finalmente ah .... c'è la sosta , ecco perché mi sembrava strano .... - sportli26181512 : Inter, ecco la #terzamaglia: si torna al giallo, come nel 2015-2016: Sono le prime indiscrezioni su quale sarà la c… - Inter_1908___ : RT @SoloEsclusivInt: Tra pochissimo uscirà FIFA 23. Ecco tutti gli overall ufficiali dei nostri ragazzi. ???? Siete d’accordo con le valuta… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Inter, si torna la 2015/16: ecco finalmente la nuova terza maglia #inter #terzamaglia #anticipazioni -