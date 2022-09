Inter, ecco come sarà la terza maglia: domina il giallo (Di domenica 25 settembre 2022) L’Inter è pronta a svelare la terza maglia per la stagione 2022/23. E il portale specializzato Footy Headlines ha svelato alcune immagini, seppur non ancora ufficiali, che mostrano come sarà la divisa che indosseranno Lukaku e compagni per l’annata in corso. La terza maglia dell’Inter 2022/23, firmata da Nike, combina un colore principale giallo brillante L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 settembre 2022) L’è pronta a svelare laper la stagione 2022/23. E il portale specializzato Footy Headlines ha svelato alcune immagini, seppur non ancora ufficiali, che mostranola divisa che indosseranno Lukaku e compagni per l’annata in corso. Ladell’2022/23, firmata da Nike, combina un colore principalebrillante L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Cucciolina96251 : RT @FabioAlampi: #Inter, i 2005 brillano in Nazionale: dopo il gol di tacco di #Esposito nella prima amichevole tra Italia e Serbia U18, ec… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter, ecco come sarà la terza maglia: domina il giallo: L’Inter è pronta a svelare la terza ma… - CalcioFinanza : Inter, ecco come sarà la terza maglia: domina il giallo - MGiorcu : RT @FcInterNewsit: L'avvocato Kang Jian: 'Zhang ha pochi beni'. CF spiega: ecco perché i creditori vogliono lo stipendio dall'Inter https:/… - sportli26181512 : Inter, a breve la presentazione della terza maglia: sarà gialla e nera -