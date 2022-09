Inter, Brozovic si fa male con la Croazia: allarme verso il Barcellona (Di domenica 25 settembre 2022) Inter in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic. Austria-Croazia di Nations League è durata 17minuti per il centrocampista, costretto... Leggi su calciomercato (Di domenica 25 settembre 2022)in ansia per le condizioni di Marcelo. Austria-di Nations League è durata 17minuti per il centrocampista, costretto...

MatteoBarzaghi : Inter arrivata alla Dacia Arena giocano Acerbi (con Skriniar e Bastoni), Darmian a sinistra (Dumfries a destra) e M… - TNeroazzurro : Incredibile come una squadra a campionato in corso deve perdere il suo calciatore (di cui lo stipendio del calciato… - CMercatoNews : ?? Pessime notizie per Simone #Inzaghi: #Brozovic è uscito al 19' di #AustriaCroazia per un problema ??muscolare al f… - Triplete12 : @DiMarzio @_ElPrincipe22 @Inter @HNS_CFF Pronto per Roma e Barcellona #Brozovic ?? - SimoneSaraceni7 : RT @iamLP9: ROTTO BROZOVIC HAHAHAHAHAHAHAH GODO PAZZA INTER ANALA -