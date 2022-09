Insulti razzisti a giornalista: denuncia e daspo europeo a tifoso del Milan (Di domenica 25 settembre 2022) Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un daspo sportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita Milan-Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio, si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale (“terrone di m…”), L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 settembre 2022) Il questore dio Giuseppe Petronzi ha emesso unsportivo di cinque anni per un 45enne ternano che domenica scorsa, al termine della partita-Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio, si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale (“terrone di m…”), L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

