Inizia domani lunedì 26 settembre la Venice Cocktail Week (Di domenica 25 settembre 2022) Da un paio d’anni ormai anche Venezia, città di arte, cultura e grandissima storia, sta cercando di dedicare sempre maggiore attenzione al mondo dei Cocktail bar, del bere miscelato e di qualità. Sono molte le strutture ricettive in laguna, tante di grande charme e lusso e sono sempre più numerose quelle che investono sull’ospitalità di livello nel comparto food and beverage. La Venice Cocktail Week è una manifestazione pensata per coinvolgere infatti i Bar d’Hotel, i Cocktail bar (quei pochi tenaci che resistono nel vecchio centro) e i Caffè Storici con l’intendo di coinvolgere in primis i cittadini veneziani e delle zone limitrofe a conoscere e vivere contesti cittadini ancora poco escplorati. Oltre ad un drink list ad hoc, incentrata su temi specifici come il made in Italy, il mondo del cinema e ... Leggi su linkiesta (Di domenica 25 settembre 2022) Da un paio d’anni ormai anche Venezia, città di arte, cultura e grandissima storia, sta cercando di dedicare sempre maggiore attenzione al mondo deibar, del bere miscelato e di qualità. Sono molte le strutture ricettive in laguna, tante di grande charme e lusso e sono sempre più numerose quelle che investono sull’ospitalità di livello nel comparto food and beverage. Laè una manifestazione pensata per coinvolgere infatti i Bar d’Hotel, ibar (quei pochi tenaci che resistono nel vecchio centro) e i Caffè Storici con l’intendo di coinvolgere in primis i cittadini veneziani e delle zone limitrofe a conoscere e vivere contesti cittadini ancora poco escplorati. Oltre ad un drink list ad hoc, incentrata su temi specifici come il made in Italy, il mondo del cinema e ...

borghi_claudio : Domani mattina la giornata inizia con il mercato a Capannori con punto stampa a seguire. Poi Lucca e cena finale c… - AmiciUfficiale : Il sogno inizia da qui! DOMANI, domenica 18 settembre, ci sarà la formazione della nuova classe di Amici, tutti pro… - De_15f : Sono appena andata a votare... Total black perché da domani inizia una nuova era e io mi sto già preparando... Al m… - findomitalia : RT @findomnatalia99: Buongiorno sudditi, domani è il mio compleanno ????. Inizia Pure A Darti Da Fare, Per Me. Per La Tua Sublime E Seducente… - giadi00 : appena chiamato uno dei ragazzi che inizia a lavorare domani, 29 minuti di chiamata con lui che aveva un attacco di… -