Infortunio Miretti, il centrocampista lascia il ritiro dell’Under 21: la situazione (Di domenica 25 settembre 2022) Infortunio Miretti, il giovane centrocampista lascia il ritiro dell’Under 21 dell’Italia: la situazione sullo juventino Problemi per Fabio Miretti, che ha dovuto lasciare il ritiro dell’Italia Under 21. Il giovane centrocampista della Juventus, durante l’allenamento di ieri, ha infatti riportato un trauma alla caviglia destra, per il quale ora bisognerà capire i tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022), il giovaneil21 dell’Italia: lasullo juventino Problemi per Fabio, che ha dovutore ildell’Italia Under 21. Il giovanedella Juventus, durante l’allenamento di ieri, ha infatti riportato un trauma alla caviglia destra, per il quale ora bisognerà capire i tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Juventus, infortunio per #Miretti: le sue condizioni - GoalItalia : Infortunio per Miretti con l'Under 21: trauma alla caviglia destra per il centrocampista della Juve che lascia il r… - serieAnews_com : #Juventus, nuova tegola per i bianconeri: infortunio per #Miretti Le ultime ?? - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Infortunio per Miretti con l'Under 21: trauma alla caviglia destra per il centrocampista della Juve che lascia il ritiro e… - ZonaBianconeri : RT @tcm24com: Altro infortunio per la Juventus; Miretti lascia il ritiro dell'Under 21 #Miretti #Juventus -

Juve, infortunio per Miretti: ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 " Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti lascia il ritiro a causa di un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento di ieri pomeriggio ". Con questa breve nota la Nazionale italiana under 21 rende noto che il giovane ... Il fattore giovani ... Mancini, ed altri che si reputano ormai delle piacevoli novità, come Cambiaso, Parisi, Miretti, ... si può ridimensionare, se invece è un problema di recupero dal suo infortunio che si presenta ... numero-diez.com Ultim’ora Juventus, ennesimo infortunio: titolare KO Ennesimo infortunio della stagione, questa volta in nazionale ... Nove presenze in stagione per Miretti fino al momento: sette in campionato più le due in Champions League. Insomma, un punto fermo ... Juventus, tegola Miretti: si è fatto male in Nazionale Under21 Un’altra tegola per la Juventus e per Massimiliano Allegri. La lunga sequenza di infortuni che ha colpito la formazione bianconera nelle passate settimane, toccando principalmente il reparto di centro ... " Il centrocampista della Juventus Fabiolascia il ritiro a causa di un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento di ieri pomeriggio ". Con questa breve nota la Nazionale italiana under 21 rende noto che il giovane ...... Mancini, ed altri che si reputano ormai delle piacevoli novità, come Cambiaso, Parisi,, ... si può ridimensionare, se invece è un problema di recupero dal suoche si presenta ... ULTIM'ORA - Infortunio per Miretti: la situazione Ennesimo infortunio della stagione, questa volta in nazionale ... Nove presenze in stagione per Miretti fino al momento: sette in campionato più le due in Champions League. Insomma, un punto fermo ...Un’altra tegola per la Juventus e per Massimiliano Allegri. La lunga sequenza di infortuni che ha colpito la formazione bianconera nelle passate settimane, toccando principalmente il reparto di centro ...