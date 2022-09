Infortunio Dybala, giovedì il rientro: in cosa spera la Roma (Di domenica 25 settembre 2022) Infortunio Dybala, giovedì il rientro in Italia dell’attaccante argentino: la speranza della Roma. Le ultime Standoa a quanto riferito dal Corriere della Sera, dopo il forfait dalla prima partita dell’Argentina a Miami contro l’Honduras, Paulo Dybala resterà col gruppo prima di fare il proprio ritorno in Italia giovedì. Per il fantasista della Roma un solo allenamento venerdì prima della sfida con l’Inter. Situazione migliore comunque rispetto alle attese e Mou spera di poterlo convocare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022)ilin Italia dell’attaccante argentino: lanza della. Le ultime Standoa a quanto riferito dal Corriere della Sera, dopo il forfait dalla prima partita dell’Argentina a Miami contro l’Honduras, Pauloresterà col gruppo prima di fare il proprio ritorno in Italia. Per il fantasista dellaun solo allenamento venerdì prima della sfida con l’Inter. Situazione migliore comunque rispetto alle attese e Moudi poterlo convocare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS – Novità per Destro e Barrow! #Dybala, #Immobile, #Lukaku, Rebic, Demiral, Pellegri… #Lazio, infortunio per Casale ??… - SOSFanta : ?? NEWS – Novità per Destro e Barrow! #Dybala, #Immobile, #Lukaku, Rebic, Demiral, Pellegri… #Lazio, infortunio per… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | @OfficialASRoma, le ultime novità su #Dybala: le parole del ct #Scaloni - asromaliveit1 : Il 37 della #Roma, Leonardo #Spinazzola, ha parlato dell'infortunio rimediato più di un anno fa e del suo attuale s… - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Infortunio Dybala, lo stop dell’ex numero 10 della Juve lascia sorpreso Mourinho La Joya è reduce da un problema muscolare al… -